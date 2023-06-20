В Госдуме предложили законодательно закрепить маркировку вызывающих диабет продуктов

ЛДПР уже приступила к разработке соответствующего законопроекта, сообщил депутат Сергей Леонов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил законодательно закрепить маркировку продуктов, вызывающих диабет, которая сейчас делается в добровольном порядке в рамках проекта Роспотребнадзора "Светофор". О разработке законопроекта Леонов сообщил в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой (текст есть в распоряжении ТАСС).

"ЛДПР уже приступила к разработке соответствующего законопроекта, суть которого сводится к тому, чтобы маркировать красным цветом продукты с повышенным содержанием сахара и жиров, желтым - с умеренным, зеленым - с безопасным для организма. Мы проводим консультации с экспертами, чтобы выработать корректные границы этих групп", - говорится в письме.

По словам депутата, эта система поможет россиянам оценивать свой рацион и внимательнее подходить к выбору здоровой пищи.

Леонов отметил, что в июне 2018 года Роспотребнадзор запустил проект под названием "Светофор", но он не был так эффективен, как мог бы быть, так как производители продуктов питания оказались не заинтересованы в том, чтобы предупреждать потребителя о наличии в их еде множества вредных веществ.

"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, направить в мой адрес статистику и основные выводы по проекту добровольной маркировки продуктов питания "Светофор" с целью подготовки соответствующего законопроекта на эту тему", - следует из письма Леонова.

В 2022 году количество пациентов с диабетом увеличилось на 345 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее. В значительной степени прирост произошел за счет диабета второго типа или приобретенного диабета, который связан как раз с употреблением вредной пищи, лишним весом и формированием инсулинорезистентности, говорится в письме Леонова.