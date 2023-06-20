20 июня, 04:10

В Херсонской области восстановили работу мобильной связи в 13 населенных пунктах

© МЧС России/ ТАСС

Экстренные и коммунальные службы продолжают работы по вывозу мусора, откачке воды из домов и восстановлению дорожной инфраструктуры, сообщили в МЧС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Работа мобильной связи в Херсонской области восстановлена в 13 населенных пунктах, попавших в зону затопления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"На данный момент аварийным бригадам удалось восстановить работу мобильной связи в 13 населенных пунктах, попавших зону затопления. Энергоснабжение полностью восстановили по штатной схеме в 4 населенных пунктах, и в 3 - по временной схеме. Экстренные и коммунальные службы проводят работы по вывозу мусора, откачке воды из домов, восстановлению дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Маневренные группы МЧС России оказывают адресную помощь населению. "При поступлении заявки от местных жителей им доставляют продукты питания, питьевую воду, оказывают помощь в эвакуации и проведении аварийно-восстановительных работ", - сказали в ведомстве.

Чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, специалисты МЧС проводят санобработку территории. Дезинфекционные мероприятия идут внутри помещений, освободившихся от воды, а также на придомовых территориях и в общественных местах. "В населенных пунктах работают оценочные комиссии, которые осуществляют регистрацию утраченного и поврежденного жилья и имущества, оформляют документы на получение населением соответствующих выплат", - сказали в МЧС. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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