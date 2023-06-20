Москва провела в трех городах Китая свою первую бизнес-миссию после пандемии

Участникам сессий рассказали о туристическом потенциале Москвы, логистических возможностях и готовности к приему китайских туристов, сообщили в столичном Комитете по туризму

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Власти Москвы организовали в трех городах Китая - в Пекине, Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) и Шанхае - свою первую после пандемии бизнес-миссию, которая привлекла внимание множества московских и китайских компаний. Как сообщил во вторник Комитет по туризму Москвы, на этот раз главной целью стало восстановление контактов между представителями туристической отрасли двух стран.

"С уверенностью можно сказать, что данная бизнес-миссия имеет большое значение для развития сотрудничества в сфере туризма между Москвой и Китаем, - прокомментировал председатель комитета Евгений Козлов в распространенном пресс-релизе. - Мы организовали ряд сессий, где рассказали о туристическом потенциале Москвы, логистических возможностях и о готовности инфраструктуры города к приему китайских туристов".

По его словам, в этом году поток отдыхающих из КНР продолжит возрастать. "Этому будет способствовать в том числе запуск безвизовых групповых поездок и электронные визы для въезда в Россию", - добавил Козлов.

Глава комитета добавил, что Москву и Китай еженедельно связывают более 50 прямых авиарейсов, число которых, как ожидается, будет увеличиваться. Он отметил, что правительство города активно совершенствует инфраструктуру и туристические локации, а в трех крупнейших аэропортах столицы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - туристов сопровождает навигация на китайском языке. Для гостей из КНР прорабатываются специальные предложения от музеев, ресторанов и отелей.

Как уточнил комитет по туризму, в августе московские власти планируют организовать ознакомительный тур для представителей туристической индустрии КНР в Москву. Члены делегации посетят ключевые объекты инфраструктуры, примут участие в переговорах на уровне заинтересованных компаний.

Согласно официальным данным, поток посещающих Москву китайских туристов в I квартале текущего года увеличился в годовом исчислении в пять раз, до 25 тыс. человек. Примерно треть из них были туристами, еще 40% - представителями деловых кругов Китая.