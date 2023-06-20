В России число ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 23,4%

С января по май сотрудники полиции зарегистрировали 3 690 ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Почти 2,9 тыс. ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, зарегистрировано за пять месяцев 2023 года на дорогах России, что на 23,4% меньше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"По официальной статистике, с января по май 2023 года на дорогах России зарегистрировано 2 887 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем за такой же период 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Всего с января по май 2023 года сотрудники полиции зарегистрировали 3 690 ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения. "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий снизилось на 21,2%. Показатели по погибшим и раненым в этих происшествиях снизились на 40% и 18,8% соответственно и в численном выражении составили 685 и 5 091 человек" - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что под "водителями с признаками опьянения" понимаются как те, которые прошли медицинское освидетельствование, так и те, кто от него отказались. "В 809 происшествиях водители отказались от медосвидетельствования. В этих ДТП погибли 30 человек и еще 1 186 были ранены. В сравнении с тем же периодом 2022 года показатели снизились на 11,9%, 37,5% и 5,9% соответственно", - добавили в Госавтоинспекции.

Нетрезвое вождение как угроза дорожной безопасности

Значимое снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей, погибших и раненных в этих происшествиях - это во многом результат планомерной разъяснительной и просветительской работы, которую проводит Госавтоинспекция совместно с другими вовлеченными ведомствами и общественными организациями. В результате этой работы меняются поведенческие установки водителей и в целом в обществе формируется устойчивое негативное отношение к пьяным за рулем.

"На протяжении двух последних лет роль общественности в пресечении фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии возрастает. Среди всех административных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, по информации представителей общественности пресечена почти десятая часть. Содействие общественности работает на обеспечение принципа неотвратимости наказания для водителей, преступивших закон. А это важнейшее условие эффективной борьбы с пьянством за рулем", - отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовную ответственность.