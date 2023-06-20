РКН регулярно ограничивает доступ к ресурсам, которые публикуют "утекшие" данные

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что эти меры позволяют добиться того, что ресурсы, на которых бы хранились дампы с данными, "бегают" по доменам, по хостингам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор на постоянной основе проводит мониторинг сети на предмет появления персональных данных россиян в публичном пространстве. Доступ к ресурсам, которые публикуют "утекшие" данные, ограничивается. Об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На постоянной основе мы проводим мониторинг сети на предмет того, что в публичном доступе появятся личные данные россиян. И если обнаруживаем - ограничиваем доступ к ресурсам, которые их публикуют, на территории РФ. Далее направляем требования владельцам хостингов в тех странах, где эти данные размещаются, а также письма по международным каналам уполномоченным органам этих стран", - сказал он.

Эти меры позволяют добиться того, что ресурсы, на которых бы хранились дампы с данными, "бегают" по доменам, по хостингам, добавил Вагнер. "Для того чтобы получить к ним доступ, нужно приложить немало усилий. Хочется верить, что все механизмы, которые сейчас обсуждаются в рамках борьбы с утечками, помогут в целом снизить их количество к минимуму, если не исключить вовсе", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.