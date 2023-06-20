Концерт "Би-2" в Семее просят перенести на август

Группа ранее сообщила, что не планирует отменять выступление из-за пожаров в Абайской области и собирается направить полученные от концерта средства в фонд помощи пострадавшим

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Представители многофункционального культурно-спортивного комплекса "Арена" в городе Семее просят перенести на август концерт российской группы "Би-2". Об этом сообщило агентство Tengrinews.

Ранее пресс-служба комплекса информировала, что в связи с гибелью людей в результате пожара в Абайской области, а также по многочисленным просьбам общественности региона запланированное на 21 июня выступление "Би-2" на площадке "Арены" отменяется.

По сведениям властей Семея, которые приводит агентство, отменить концерт решил сам комплекс. "Это руководство "Арены" приняло решение. Сейчас ведутся переговоры "Арены" с организаторами о переносе концерта", - пояснили в администрации города.

Tengrinews также приводит скан письма в адрес организаторов концерт от представителей комплекса. В нем руководство "Арены", в частности, просит перенести сроки концерта на август 2023 года с учетом мнения общественников.

15 июня группа "Би-2" в Telegram-канале информировала, что не планирует отменять выступление в Семее из-за пожаров в Абайской области Казахстана и собирается направить полученные от концерта средства в фонд помощи пострадавшим при разгуле стихии. В середине июня российский коллектив также выступил в Астане, Алма-Ате и Караганде.

В результате пожара в Абайской области на востоке республики погибли 14 человек. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности. 14 июня МЧС заявило о локализации природного пожара. По информации министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, на ликвидацию возгорания может потребоваться от двух недель до месяца. 12 июня в стране было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.