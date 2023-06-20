На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы могут достигать 20 м/с

ТАСС, 20 июня. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 20 июня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где порывы ветра могут достигнуть 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 20 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с в Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районах порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью может достигнуть плюс 1 градуса, днем - плюс 12.