Стартовал второй этап благоустройства возле станции МЦД-4 Минская на западе Москвы

Завершить благоустройство планируется до конца года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Минская на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Петр Бирюков.

"Реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. В рамках первого этапа уже расширили и отремонтировали тротуары на улице Минская, в настоящее время завершаем мероприятия по организации парковки под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской", - сказал Бирюков.

По его словам, завершить благоустройство планируется до конца этого года. В зоне работ размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Также организованы безопасные проходы для пешеходов.

"В этом году приведем в порядок территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонная, там появится прогулочное пространство с экотропами из террасной доски, современным освещением и лавочками. Заменим асфальт на проезжей части улицы Минской, установим более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - уточнил заммэра.

Глава КГХ добавил, что на финальном этапе проведут озеленение - на прилегающей к станции территории разобьют 12 тыс. кв. м газона.