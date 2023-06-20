Синоптик предупредил о грозах в Московском регионе 20 июня

Температура в столице ожидается на уровне 22-24 градусов тепла, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кратковременные дожди и локальные грозы возможны в Москве во вторник, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, не исключены локальные грозы", - сказал он.

Температура в столице ожидается на уровне 22-24 градусов тепла, в Подмосковье - 20-25 градусов. Ветер северный, порывистый, скорость - 4-9 м/с. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 мм, что около нормы", - добавил синоптик.

В целом, по его словам, в ближайшее время дождливой погоды в Москве не ожидается, но возможны дожди в конце рабочей недели.

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