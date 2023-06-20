РБК: почти 80% детей используют YouTube как основной видеосервис

По данным газеты, самым популярным видом контента среди детей до 17 лет являются мультфильмы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. YouTube оказался основным сервисом для просмотра видеоконтента среди детей, в таком качестве платформу используют 79% несовершеннолетних. Об этом во вторник пишет газета РБК со ссылкой на исследование Mediascope о поведении детей и подростков.

Как пишет издание, самым популярным видом контента среди детей до 17 лет являются мультфильмы (77%), блогерские и пользовательские видеоклипы смотрят 64%, фильмы - 42%. Непопулярными среди детей и подростков оказались новости, реалити-шоу (по 13%) и шоу талантов (12%).

Из данных опроса следует, что из блогерского контента детей и подростков привлекают лайфхаки (44%), обзоры товаров предпочитает 41% детской аудитории. Видео, посвященные обычной жизни подростков, смотрят 29% респондентов.

По данным исследования, 94% детей от 12 до 17 лет пользуются социальными сетями, в возрасте от 9 до 11 - 66% и 25% в возрастной группе от 4 до 8 лет. Самой популярной соцсетью среди детей и подростков является TikTok (43%), на втором месте - отечественная социальная сеть "ВКонтакте", на третьем месте - Instagram (13%) (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как пишет газета, большинство подростков от 12 до 17 лет пользуются музыкальным сервисом "VK музыка" (52%), а в возрастной группе от четырех до восьми и от 9 до 11 лет - музыкальные сервисы "VK музыка", "Яндекс музыка" и YouTube Music находятся примерно на одном уровне популярности. Самым любимым жанрам у молодого поколения от 12 до 17 лет является российская поп-музыка (33%), на втором месте - русский рэп (29%), танцевальная музыка (23%) и русский рок (20%).