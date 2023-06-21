21 июня в Северном полушарии Земли наступает летнее солнцестояние: этот день станет самым длинным, а следующая ночь — самой короткой в году. ТАСС рассказывает, как в мире отмечают это событие

что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Летнее солнцестояние — момент, когда полюс Земли обращен ближе всего к Солнцу. В 2023 году это случится 21 июня в 17:58 по московскому времени. В этот день Солнце достигнет высшей точки в небе за весь год, а 21 июня будет самым длинным днем, но только в Северном полушарии. В Южном полушарии все наоборот: летнее солнцестояние там обычно приходится на 21 или 22 декабря, когда у нас наступает астрономическая зима, а день, соответственно, самый короткий в году.

21 июня на широте Москвы продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты. При этом самый ранний рассвет был несколькими днями ранее, а самый поздний закат будет в конце недели. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца по слегка вытянутой орбите.

Несколько дней высота полуденного Солнца и продолжительность дня останутся почти неизменными. Это замирание Солнца в зените и дало название астрономическому явлению. В это время на широте Санкт-Петербурга идут белые ночи, а севернее 66-й широты наблюдается полярный день.

Постепенно Солнце в полдень будет опускаться все ниже к горизонту, восходить позже и заходить раньше. Продолжительность светового дня будет сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния в декабре. Чем дальше от экватора и ближе к полюсу, тем быстрее убывает день и тем больше разница между самым длинным и коротким днями в году.

Празднования

Летнее солнцестояние отмечали древние греки и римляне, коренные жители Северной Америки, китайцы, кельты, германцы, славяне. У многих европейских народов считалось, что в это время действуют потусторонние силы, случаются разные чудеса, а растения приобретают особые свойства.

До крещения славяне в конце июня отмечали праздник Ивана Купалы (в России с переходом на григорианский календарь он выпадает на 7 июля). Христиане в этот день празднуют Рождество Иоанна Предтечи, или Иванов день, но языческие традиции сохранились. На Руси люди собирали цветы и травы, плели венки, гадали и обливались водой, прыгали через костры и сжигали чучело в виде колеса, символизировавшего Солнце. Согласно народному поверью, раз в год, в ночь на Ивана Купалу, цветет папоротник, цветок которого дарует нашедшему его счастье и исполнение желаний (на самом деле папоротники вообще не цветут).

Сегодня в прибалтийских республиках продолжают отмечать аналог Ивана Купалы: Йонинес — в Литве, Лиго — в Латвии, Янов день — в Эстонии. В Финляндии он носит название Юханнус, в Дании — праздник святого Ханса. В этот день люди выходят в парки и на морское побережье, жгут костры и распевают традиционные песни. Согласно старинному поверью, костры помогают изгонять злых духов. В Великобритании в этот день последователи древних кельтов также проводят ритуальные празднования.

К летнему солнцестоянию приурочено празднование национального Нового года российскими народностями: якутами (Ысыах) и эвенами (Нургэнэк). В Якутии зима длится девять месяцев, поэтому там с радостью отмечают приход тепла. Центральным местом праздника становится ритуальный столб "сэргэ", который является символом счастья и благополучия. Люди водят хороводы, устраивают спортивные состязания.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"