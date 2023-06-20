20 июня, 06:28

В Новой Москве появятся технопарк и торгово-развлекательный комплекс

В рамках комплексного развития территории здесь предусматривается размещение общественной и производственной застройки общей суммарной поэтажной площадью 19,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Технопарк и торгово-развлекательный комплекс планируют построить в Новой Москве в рамках реорганизации территории. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В Коммунарке будет реализована общественная застройка с технопарком и торгово-развлекательным комплексом. Территория площадью около 3,5 га расположена между ул. Александры Монаховой и ул. Эдварда Грига (НАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, в целях гармоничного развития территории принято решение о ее реорганизации. Для этого будет проведен аукцион, по итогам которого определят исполнителя проекта. В рамках комплексного развития территории здесь предусматривается размещение общественной и производственной застройки общей суммарной поэтажной площадью 19,5 тыс. кв. м. 

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