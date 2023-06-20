20 июня, 06:41,
обновлено 20 июня, 07:32

Шадаев сообщил, что вход в интернет по паспорту не обсуждается

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По словам главы Минцифры, в 2022 году в министерстве полагали, что вся телеком-отрасль будет изолирована от международного трафика ввиду массового отключения от европейских точек доступа его обмена

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Планов по введению входа в Интернет по паспорту нет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров".

"Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Шадаев рассказал, что в 2022 году в министерстве полагали, что вся телеком-отрасль будет изолирована от международного трафика ввиду массового отключения от европейских точек доступа его обмена.

"Сценарий не случился, но мы должны быть готовы, что данный риск может реализоваться, поэтому, все, что работает внутри страны должно работать. Отключение является инициативой зарубежных компаний", - добавил Шадаев. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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