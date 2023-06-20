Один из пассажиров пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь через Facebook

OceanGate Expeditions ранее подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника"

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Один из пассажиров частного батискафа "Титан", пропавшего во время туристического плавания к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник", смог выйти на связь. Об этом во вторник сообщила газета Irish Sun.

Рори Голден, первый ирландский дайвер, посетивший место крушения "Титаника" в 2000 году и погружающийся сейчас в пятый раз к лайнеру, обратился ко всем, кто следит за поисково-спасательной операцией через Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я в порядке и хочу поблагодарить всех, кто пытался связаться со мной. Реакция во всем мире и [ваши] предложения о помощи действительно поразительны и показывают настоящую человеческую доброту", - написал путешественник. "Наши интернет-возможности ограничены, пожалуйста, имейте это в виду. Спасибо всем, думайте о хорошем", - добавил он.

В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". Подводное судно имеет длину 6,4 м, способно опускаться на глубину 4 км и обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

Согласно опубликованным данным, 10-дневное путешествие к обломкам "Титаника", которые лежат на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда, стоит около $250 тыс. Газета The Guardian уточняет, что всего с 2021 года зарегистрированная на Багамских островах OceanGate Expeditions привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15-20 исследователей.