Ситуация с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области остается стабильной

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцин достаточно

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор ведет мониторинг инфекционной заболеваемости среди населения Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, ситуация стабильная. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, организован мониторинг за проведением вакцинации. По данным ведомства, вакцин достаточно. Так, против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии - 1 921 человек, против брюшного тифа - 53 человека.

Роспотребнадзор проводит все противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, мониторинг качества питьевой воды.

"Нарастающим итогом с 07.06.2023 отобрано более 350 проб питьевой воды, морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. На территориях организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды", - уточнили в ведомстве.