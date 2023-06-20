20 июня, 06:45,
обновлено 20 июня, 07:12

Ситуация с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области остается стабильной

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцин достаточно

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор ведет мониторинг инфекционной заболеваемости среди населения Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, ситуация стабильная. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, организован мониторинг за проведением вакцинации. По данным ведомства, вакцин достаточно. Так, против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии - 1 921 человек, против брюшного тифа - 53 человека.

Роспотребнадзор проводит все противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, мониторинг качества питьевой воды.

"Нарастающим итогом с 07.06.2023 отобрано более 350 проб питьевой воды, морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. На территориях организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды", - уточнили в ведомстве. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация