В Магадане для обеспечения пожарной безопасности ввели режим ЧС

Накануне на Колыме было зафиксировано четыре лесных пожара на площади в 1 783 га

ТАСС, 20 июня. В Магадане по решению главы города Юрия Гришана во вторник ввели режим ЧС. Мера направлена на обеспечение пожарной безопасности, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В целях обеспечения пожарной безопасности сегодня, 20 июня, с 16:00 (08:00 мск) на территории Магадана введен режим ЧС. В рамках режима ЧС в лесах и местах отдыха установлены дополнительные требования пожарной безопасности и запрет на разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов", - говорится в сообщении.

Накануне на Колыме было зафиксировано четыре лесных пожара на площади в 1 783 га.

В Магадане плюс 17 градусов, облачно, скорость ветра составляет 6 м/с.