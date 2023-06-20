В шести регионах Сибири ожидаются сильный ветер и ливни

Порывы могут достигать 25-27 м/с

ТАСС, 20 июня. Сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, ливни и грозы прогнозируются во вторник в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Республике Хакасия и Красноярском крае, сообщили региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). В Омске ветер повалил более 10 деревьев, в одном из районов региона выпал град.

"В Новосибирской области днем 20 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. В Томской области днем 20 [июня] - ночью 21 июня ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, ливни, град, усиление ветра до 20 м/с, местами шквалы до 27 м/с" - сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным Среднесибирского УГМС, во вторник днем на юге Таймырского района, в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. В Республике Хакасия во второй половине вторника, а также в среду и четверг пройдут местами сильные дожди, ливни, возможен град, местами крупный, а порывы ветра могут достигать 25 м/с. Сильный ветер до 23 м/с ожидается и в Кемеровской области.

В Омскую область непогода пришла в понедельник. По данным мэрии Омска, за ночь поступило 13 обращений из-за падений деревьев или больших веток. Как рассказала ТАСС начальник Обь-Иртышского УГМС, порывы ветра ночью в Омской области достигали 21 м/с, в Горьковском районе выпал град. Непогода сохранится в этом регионе во вторник и среду - синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с и умеренные осадки.