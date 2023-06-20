В России по нацпроекту провели почти 90 тыс. процедур ЭКО в 2022 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что объем высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" за последние пять лет вырос почти на 46%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты провели в 2022 году почти 90 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках нацпроекта "Демография". Это на 10,6% больше, чем годом ранее, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В рамках нацпроекта "Демография" в 2022 году проведено почти 90 тыс. процедур ЭКО, что на 10,6% превысило объем данного вида медицинской помощи годом ранее", - говорится в приветствии министра в адрес участников конференции акушеров-гинекологов, посвященной памяти академика РАН Владислава Краснопольского.

Мурашко также добавил, что объем высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" за последние пять лет вырос почти на 46%. "В настоящее время возрастает роль реконструктивно-пластических операций, сохраняющих репродуктивный потенциал пациенток, внедряются современные вспомогательные репродуктивные технологии, способствующие увеличению процента наступления беременности", - заметил он.