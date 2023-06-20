В Москве доступны 3 тыс. электровелосипедов новой модели от "Велобайка"

Новые велосипеды можно парковать на любых городских парковках для велосипедов и самокатов, которые обозначены "Р" на карте в веб-приложении "Велобайк"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Все 3 тыс. электровелосипедов 2.0 от "Велобайк" доступны для жителей и гостей Москвы, до этого пользователи тестировали 500 таких велосипедов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Москвичам теперь доступны все 3 тыс. электровелосипедов 2.0 от "Велобайк" - их не нужно заряжать на станции. До этого пользователи успешно протестировали 500 таких велосипедов. Еще плюсы новых моделей: современное отечественное ПО; повышенная безопасность и маневренность, [их] легко узнать по ярко-оранжевому цвету; QR-код на руле - для аренды велосипеда вводить логин и пароль не нужно, [есть] водозащищенный дисплей на руле и держатель для телефона с беспроводной зарядкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти велосипеды можно парковать на любых городских парковках для велосипедов и самокатов, которые обозначены "Р" на карте в веб-приложении "Велобайк".

"Теперь для аренды доступно еще больше новых электровелосипедов. На них можно комфортно добираться до метро, работы или места встречи. <…> Также работает подписка "МультиТранспорт Вело". Рассчитываем, что еще больше горожан будут пользоваться велопрокатом, это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.