20 июня, 07:19

Почти 1 900 человек в Херсонской области получили выплаты после подтопления

В частности, пострадавшие в результате ЧС жители региона смогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Почти 1 900 жителей Херсонской области получили выплаты после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории. Об этом ТАСС во вторник сообщили в силовых структурах.

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"Сейчас уже осуществлены выплаты 1 890 гражданам на общую сумму 18,9 млн рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, только за минувшие сутки единоразовую помощь получили 255 человек на 2,55 млн рублей.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо 11 июня подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций. Ранее он сообщал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.

Пострадавшие в результате ЧС жители региона смогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 50 тыс. рублей на человека, а при полной - 100 тыс. рублей. Единовременное пособие для членов семей погибших в результате ЧС составит 1 млн рублей на каждого погибшего, пособия получившим легкий вред здоровью - 200 тыс. рублей, средний и тяжкий вред - 400 тыс. рублей. 

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