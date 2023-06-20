По словам президента США, он разбирается во внешней политике не хуже бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пошутил, что "занимается внешней политикой 207 лет" и разбирается в ней не хуже одного из самых опытных американских политиков, бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера. Об этом американский лидер сказал, выступая в понедельник перед группой доноров в Калифорнии.

"Я скажу нечто возмутительное. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из живущих, включая Киссинджера", - приводит его слова агентство Bloomberg. "Это то, чем я занимался всю свою жизнь, последние 207 лет", - пошутил 80-летний Байден, который является самым пожилым человеком, занимавшим высший государственный пост в США.

Генри Киссинджер, отметивший в мае 100-летний юбилей, - единственный в истории США чиновник, занимавший одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Он действовал во внешней политике как реалист и прагматик и играл ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на множесте направлений.