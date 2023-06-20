Восьмой состав Общественной палаты начал свою работу

Он будет работать с 2023 по 2026 год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новый, восьмой состава Общественной палаты (ОП) РФ, который будет работать с 2023 по 2026 год, собрался во вторник на свое первое пленарное заседание. Его объявил открытым член палаты Исхак Машбашев.

"По поручению совета старейшин меня уполномочили открыть первое заседание восьмого состава ОП РФ. <...> Желаю, чтоб вы работали в течение трех лет интенсивно. Вы - голос российского многонационального народа. Объявляю заседание открытым", - сказал Машбашев.

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций.

Состав палаты, который формируется на три года, обновился на 40%. В него вошли 172 человека (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее было 168). 40 членов ОП утверждены по президентской квоте, 89 представляют общественные палаты субъектов РФ, 43 - общественные объединения и НКО.