Около 70 тыс. человек посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц работы

В павильонах доступны бесплатные обследования без предварительной записи

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" работают без выходных, за месяц их посетили около 70 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"За месяц работы павильонов "Здоровая Москва" обследования прошли около 70 тыс. человек. Ранняя диагностика предотвратит развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти дополнительные исследования", - написал Собянин.

По его словам, в павильонах, открытых в городских парках, можно пройти бесплатные обследования без предварительной записи. На сайте проекта есть карта локаций и вся информация о подготовке к визиту. Результаты исследований и заключения врачей хранятся в электронной медкарте.

Проект "Здоровая Москва" набирает популярность с каждым годом. Формируется культура следить за своим здоровьем: многие москвичи регулярно проходят диспансеризацию. Это можно делать по пути на работу, гуляя в парке с детьми, перед занятиями спортом, подчеркнул мэр.

"Диагностика занимает около часа. Можно прийти в любое время с 8:00 до 20:00 - павильоны работают без перерывов и выходных", - добавил Собянин.