Протестующие в Молдавии фермеры вывели сельхозтехнику к зданию правительству

Полиция предупредила о возможных заторах автотранспорта в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Молдавские фермеры продолжили во вторник акции протеста и вывели сельскохозяйственную технику к зданию правительства, переговоры с которым накануне провалились. Первые несколько десятков машин с флагами Молдавии и включенными клаксонами проехали по улицам Кишинева и выстроились на центральной площади, полиция предупредила о возможных заторах автотранспорта в центре, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не получили от правительства внятного ответа по всем нашим требованиям. В знак протеста против бездействия властей и пустых обещаний от них, мы вывели технику в центр столицы", - сказал на площади у правительства исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Накануне организаторы протеста сообщили, что фермеры из некоторых районов республики отправились на сельхозтехнике на акцию протеста в Кишинев. Часть ее приехала во вторник утром в город по согласованным с полицией маршрутам. Остальные вывели технику на трассы республиканского значения.

На прошлой неделе аграрии в знак протеста заблокировали техникой несколько дорог. Тогда представители правительства пригласили их на переговоры, по итогам которых премьер-министр Дорин Речан и министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщили, что власти выполнили взятое на себя обещание выделить дополнительные финансовые средства для аграриев. Однако лидеры протестов заявили, что не удовлетворены ответом правительства.

От запрета украинской продукции отказались

Европейская комиссия ранее ввела запреты на импорт отдельных зерновых культур с Украины, что нацелено на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Тогда молдавские фермеры попросили ввести такой же запрет, отметив, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства, так как в прошлом году серьезно пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Кроме того, цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза. Они также требуют выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за 1 га, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива.

Власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений по примеру стран Восточной Европы. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений. Взамен власти пообещали оказать дополнительную помощь фермерам, однако переговоры фермерских ассоциаций с правительством не дали результатов.