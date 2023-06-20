Кортнев извинился перед новосибирским полицейским за неприличный жест

Музыкант пояснил, что был недоволен из-за несостоявшегося концерта

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев принес извинения сотруднику новосибирской полиции за инцидент, произошедший в феврале из-за несостоявшегося концерта. Видео с извинениями размещено в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении [служебных обязанностей], чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принес извинения этому достойному человеку, но делаю это еще раз публично", - сказал он.

Кортнев пояснил, что 15 февраля этого года в новосибирском академгородке не состоялся концерт группы "Несчастный случай" по техническим причинам, что привело музыканта "в крайне нервное" состояние.

В феврале в нескольких Telegram-каналов распространилась информация о задержании Кортнева в Новосибирске за то, что тот показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции.

В беседе с ТАСС 16 февраля музыкант сообщил, что инцидент с полицией исчерпан, уточнив, что протокол в отношении него не составлялся. Концерт группы "Несчастный случай" в Новосибирске должен был состояться в баре академгородка. Перед началом концерта на площадку приехали пожарные и полиция, им сообщили о задымлении в здании. Людей вывели, а спустя время вернули деньги за билеты.

В апреле в отношении Кортнева возбудили уголовное дело после инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре. В силовых структурах ТАСС сообщали, что дело возбуждено по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).