Косачев сообщил, что в 2025 году на "Поезд памяти" пригласят детей из Грузии и с Украины

По словам вице-спикера Совета Федерации, организаторы исходят из того, что в каждой из этих стран обязательно найдутся ребята, которые "честно относятся к своей истории, к подвигу своих предков"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Организаторы военно-патриотического проекта "Поезд памяти" намерены пригласить к участию в акции в 2025 году ребят из всех 15 стран, которые образовались после распада Советского Союза, включая страны Балтии, Грузию и Украину. Об этом сообщил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на пресс-конференции, приуроченной к старту второго сезона акции "Поезд памяти".

"На будущее мы планируем проект только расширять. И рассчитываем, что в следующем году это будут ребята уже плюс-минус из всех десяти стран, которые так или иначе либо входят в состав СНГ, либо тяготеют к нему. Ну а в 2025 году - это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - мы планируем пригласить к участию в этом проекте представителей всех без исключения бывших союзных республик, всех 15 государств, которые образовались на базе Советского Союза, включая страны Балтии, Грузию и Украину", - сказал сенатор.

По его словам, организаторы исходят из того, что в каждой из этих стран обязательно найдутся ребята, которые "честно относятся к своей истории, к подвигу своих предков".

"Поезд памяти" 2023 года

По словам Косачева, в этом году у организаторов было больше времени, чтобы сделать проход по маршруту еще лучше. "В прошлом году, нам об этом говорили многие ребята, оказалось очень мало времени на Москву и Санкт-Петербург. Это был тот же самый день, как и на любой другой пункт нашего маршрута. В этом году будет по два дня и на Москву, и на Петербург", - сказал он. Сенатор добавил, что в связи с этим продолжительность проекта в этом году будет на два дня больше - он завершится не 4, а 6 июня.

При этом, подчеркнул Косачев, датой начала всегда будет ночь с 21 на 22 июня. "Мы точно знаем, что все последующие годы мы, может быть, будем по-разному организовывать сам маршрут, но мы всегда будем начинать в 4 часа утра в белорусском городе Брест".

Также зампред Совфеда рассказал, что в 2023 году маршрут несколько видоизменен по сравнению с прошлым годом. "Это те же по количеству семь российских городов плюс парк "Патриот", расположенный в Московской области. Будем считать, восемь пунктов на российской территории и шесть городов на территории Белоруссии. Но в этом году с учетом того, что это год 80-летия великого перелома (это период между Сталинградской и Курской битвами, включая прорыв блокады Ленинграда), мы включили в маршрут этого года Волгоград, тогдашний Сталинград, Санкт-Петербург, тогдашний Ленинград, а по пути следования мы проходим еще через несколько новых пунктов посещений на российской территории", - сказал Косачев.

По его словам, это Нижний Новогород, который является в этом году молодежной столицей РФ, Уфа, Самара "и много других мест, связанных с историей войны". Парламентарий не исключил, что в дальнейшем "Поезд памяти" пройдет и по территории других стран, которые имеют общую с Россией историю Великой Отечественной войны. "Я надеюсь, я уверен в том, что это время тоже не за горами", - сказал Косачев.

Он также добавил, что готовность к реализации проекта в этом году стопроцентная. В нем, как и в прошлом году, примут участие 200 ребят. "90 из России, 70 из Белоруссии, по 20 человек из Армении и Киргизии. Завтра официальный старт проекта на белорусской земле, на земле города Брест", - сказал вице-спикер СФ.

"Поезд памяти" - военно-патриотический проект, который сенаторы запустили совместно с белорусскими коллегами и РЖД. В рамках акции в 2022 году 200 старшеклассников из всех регионов России и Белоруссии посетили 15 городов, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны.