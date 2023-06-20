20 июня, 08:53

Роспотребнадзор не выявил превышение ПДК в воздухе из-за пожара на складе в Ярославле

Предварительно, горели помещения с лакокрасочными изделиями

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Анализ проб воздуха не показал превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в Ярославле, где утром на площади около 2,5 тыс. кв. м произошел пожар на складских и производственных помещениях, предварительно, с лакокрасочными изделиями. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

"Пока по результатам проведенных исследований превышения вредных веществ в воздухе на границе жилой застройки не выявлено", - сообщил собеседник агентства.

Пожар в складских и производственных помещениях по адресу: проспект Октября, 78, строение 5 произошел утром во вторник. В 07:36 он был локализован на площади 2 500 кв. м. Возгоранию был присвоен ранг № 2. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
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