Xinhua: в Китае расширили площадь охвата сети 5G для защиты редких антилоп

По данным агентства, ее установили в национальном заповеднике Хохсил

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. В национальном заповеднике Хохсил на северо-западе Китае установлена первая станция сотовой связи 5G, которая поможет сотрудникам парка лучше заботиться о редком виде антилоп. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua.

"Мы ежегодно спасаем несколько телят. Теперь мы можем общаться по видеосвязи с профессиональными ветеринарами, чтобы получать своевременные рекомендации по лечению больных детенышей [антилопы]", - сообщил представитель заповедника Го Сюэху. По информации агентства, развертывание 5G в районе озера Дролкар не только позволит сотрудникам заповедника поддерживать связь, но и улучшит систему географического и экологического мониторинга - станет возможным лучшее наблюдение за маршрутами миграции тибетских антилоп.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие систем связи на окружающую среду, местный филиал China Mobile, китайской телекоммуникационной корпорации, впервые внедрил широкополосную и дальнюю микроволновую передачу данных в высокогорных и малонаселенных районах. По словам представителя компании, максимальная скорость связи в районе озера Дролкар достигла 860 Мбит/с.

В будущем в заповеднике планируется построить больше базовых станций 5G. На их основе будут внедрены более передовые технологии, такие как дистанционное патрулирование. Это поможет сотрудникам заповедника лучше следить за животными и предотвращать случаи браконьерства.

Тибетские антилопы находятся под охраной китайского правительства и в основном обитают в Тибетском автономном районе, в провинции Цинхай и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Правительство Китая не только создало специальные заповедники, занимающиеся сохранением и размножением вида, но и особым образом сконструировало Цинхай-Тибетскую железную дорогу, проходящую через ареал обитания антилоп, таким образом, чтобы животные могли безопасно мигрировать через ее пути.

В настоящее время у тибетских антилоп идет сезон размножения. Каждый год с мая десятки тысяч беременных самок начинают миграцию в район парка Хохсил, чтобы произвести потомство. Район озера Дролкар является одной из важнейших точек размножения этого вида.