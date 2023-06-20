В России заболеваемость ковидом снизилась почти на 24% за неделю

Роспотребнадзор зарегистрировал 5,8 тыс. случаев заболевания

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России снизилась на 23,9% по сравнению с прошлой неделей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 23,9%. Зарегистрировано 5,8 тыс. случаев заболевания", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 22.05.2023 года загружено более 265 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - отметили в Роспотребнадзоре.