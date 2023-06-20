20 июня, 08:54

Около 2,9 млн россиян привились от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре сообщили, что планируют вакцинировать более 3,48 млн человек

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 2,88 млн человек привились от клещевого вирусного энцефалита в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

"По состоянию на 24 неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привито 2,88 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 2,5 млн", - пояснили в пресс-службе.

Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

В медорганизации из-за укусов клещей обратились 268 тыс. человек, что ниже среднемноголетних значений, которые составляют примерно 272 тыс. человек. "Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом", - уточнили в в ведомстве.

  

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