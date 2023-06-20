В нескольких регионах ЦФО объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Московской областях, включая Москву, 23 июня в связи с сильными дождями, ливнями, грозами и ветром до 17 м/с. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на Росгидромет.

"Росгидрометом объявлено штормовое предупреждение по Центральному федеральному округу (ЦФО). 23 июня, в пятницу, через территорию ЦФО с северо-запада на юго-восток будет перемещаться активный циклон, в связи с этим в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Московской областях и самой Москве ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами и порывы ветра до 17 м/с", - сказал он.

По словам Вильфанда, затем этот активный циклон принесет непогоду в Приволжский федеральный округ.