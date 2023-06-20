Более 12 тыс. школьников Москвы встретились с преподавателями колледжей и работодателями

Посетители фестиваля приняли участие в 200 мастер-классах по более чем 150 специальностям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. старшеклассников встретились на профориентационном фестивале "Пропрофессии и Провозможности" с преподавателями и студентами больше 50 колледжей Москвы и столичными работодателями. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки города.

"В Москве состоялся масштабный профориентационный фестиваль для абитуриентов столичных колледжей. На нем свыше 12 тыс. старшеклассников и их родителей встретились с преподавателями и студентами больше 50 колледжей Москвы, представителями 11 столичных работодателей, в том числе госкорпорации "Ростех", предприятия "Мосгортранс" и госкорпорации "Роскосмос". Посетители мероприятия приняли участие в 200 мастер-классах по более чем 150 специальностям", - рассказали в департаменте.

Школьники обрабатывали различные поверхности с помощью фрезерно-гравировального станка и наносили на них логотипы, а на скалодромном тренажере от колледжа полиции примеряли альпинистское снаряжение и учились вязать узлы. Гости знакомились с инсталляцией жилья с системой умного дома, где в режиме реального времени увидели соединение коммунальных инженерных систем. Кроме того, более 2 тыс. участников прошли профтестирование и получили рекомендации консультантов.

"Фестиваль стал уникальной возможностью для выпускников, которые стоят на пороге выбора будущей специальности. Ребятам очень ярко и подробно рассказали о преимуществах разных профессий, предоставили возможность пройти тестирование и определить свои склонности. Это поможет им сделать правильный выбор, найти дело по душе и развиваться в нем. Приносить пользу себе, своей семье, городу и стране. Приемная кампания стартовала 20 июня, и до середины августа у ребят будет возможность выбрать подходящий колледж", - сказала замруководителя столичного департамента образования и науки Ирина Швец.

На фестивале наградили лауреатов городских и всероссийских конкурсов. Так, победителей чемпионата "Московские мастера" приняли в основной состав сборной Москвы 2023 года. Участники сборной - 680 школьников и студентов колледжей из 170 образовательных организаций - представят столицу на Всероссийском этапе чемпионата "Профессионалы" в июле. Победитель Олег Ластиков из Московского информационно-технологического университета - Московского архитектурно-строительного института получил грант от правительства Москвы в размере 300 тыс. рублей. А призеры Иван Фартушин из колледжа связи №54 им. Вострухина и Аркадий Бучаров из колледжа сферы услуг №32 получили по 200 и 150 тыс. рублей за второе и третье места соответственно.

Фестиваль "Пропрофессии и Провозможности" организован Московским центром развития профессионального образования. Впервые мероприятие прошло в 2022 году, его участниками стали более 5 тыс. столичных школьников и их родителей.