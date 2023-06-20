Почти 70 тыс. москвичей поддержали проведение юбилейного конкурса городских фотографий

Заявки на участие в конкурсе "Планета Москва" принимаются до 30 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" высказали свое мнение по поводу начала приема заявок на юбилейный конкурс фотографий "Планета Москва". Всего поддержали проведение конкурса около 70 тыс. москвичей, из них более 50 тыс. поставили анонсируемому мероприятию наивысший балл, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"В 2023 году конкурс "Планета Москва" состоится в 10-й раз. Победителя в номинации "Народное голосование" традиционно выберут подписчики официальных страниц Департамента градостроительной политики города Москвы в социальных сетях, а также пользователи проекта "Активный гражданин". Всего на опрос откликнулись 69 879 человек. Работы финалистов можно будет увидеть на специальной выставке, о месте и дате которой будет сообщено дополнительно", - приводятся слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

Заявки на участие принимают до 30 июня. Работы нужно направить на электронный адрес: KoshkinaIE@str.mos.ru. Каждый участник может прислать не более трех фотографий в одной номинации. Снимки должны быть сделаны в Москве не раньше 1 сентября 2022 года. Оценивать участников будут профессиональное жюри и эксперты Союза журналистов России.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. С этого времени к нему присоединились более 6 млн человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Москвичи приняли участие уже более чем в 5 тыс. голосований.