В День молодежи в Москве проведут зарядку со звездами спорта

"Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" состоится 24 и 25 июня в парке "Ходынское поле"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спортивная программа в День молодежи пройдет 24 и 25 июня в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве. Все желающие смогут присоединиться к массовой зарядке со звездами спорта, принять участие в спортивных и хореографических мастер-классах, а также в открытом чемпионате по прыжкам через резинку, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" состоится в столице 24 и 25 июня в парке культуры и отдыха "Ходынское поле". Парк разделят на три масштабных тематических пространства, одним из которых станет площадка "Спорт". Все желающие смогут присоединиться к массовой зарядке со звездами спорта. Для гостей подготовили первый открытый чемпионат по прыжкам через резинку, роуп-скиппинг, массовую зарядку со звездами спорта, танцевальные батлы и состязания рэперов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, множество мастер-классов и спортивных соревнований подготовил проект "Нарайоне". Так, 24 июня состоятся силовые состязания и соревнования по воркауту. В них смогут принять участие как новички, так и профессионалы. Также пройдут мастер-классы по панна-футболу (уличный футбол в формате "один на один"), а самые активные игроки продемонстрируют свои умения в турнире. Во второй день фестиваля запланирован турнир-батл по рэп-фристайлу. Он будет состоять из отборочного раунда и турнира. Участникам дадут случайное слово, на основе которого они сочинят и прочитают рэп. Перед главной сценой фестиваля пройдет уникальное шоу: профессиональные спортсмены будут выполнять трюки со скакалками.

"День молодежи - это одно из самых долгожданных событий года для каждого юного жителя Москвы. Мы подготовили обширную программу, где каждый не просто сможет весело провести время, но и открыть в себе новые способности, попробовать свои силы в спорте, стать участником необычного масштабного чемпионата. Так, вся молодежь Москвы станет на шаг ближе к своему будущему и сможет начать его строить уже сейчас", - приводятся слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.

Во время проведения фестиваля жители смогут позаниматься на хоккейных тренажерах. А еще в течение двух дней будет проходить студенческий молодежный турнир по баскетболу три на три "Космический кубок 4.0". Также в рамках фестиваля подготовлена образовательная программа. Представители Российского биотехнологического университета расскажут об основах правильного питания. Всего в городе состоится более 50 мероприятий, информацию о которых можно найти на сайте проекта.