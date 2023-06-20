Суд в Москве рассмотрит протокол на "Кинопоиск" за демонстрацию ЛГБТ

Юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений поступил в Замоскворецкий районный суд Москвы, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"В суд поступил протокол в отношении ООО "Кинопоиск", составленный по ч. 2 ст. 6.12.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.

По части 2 статьи 6.12.2 юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.