Лебедев сообщил, что в период пандемии судебная система перешла на цифровые технологии

Как отметил председатель ВC РФ, это в судебной системе прижилось и получило большое развитие

ХАНОЙ, 20 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Юрий Денисович/. Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на деятельность судебной системы по всему миру, заставив ее адаптироваться к новым условиям. Об этом рассказал во вторник в интервью ТАСС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, находящийся с визитом во Вьетнаме.

Как отметил председатель ВC РФ, в период пандемии в мире многие страны прекратили осуществление правосудия с тем, чтобы избежать тяжелых последствий, в том числе и для работников судебной системы. Российская судебная система, судейское сообщество, Верховный суд, Совет судей, Высшая квалификационная коллегия судей не стали приостанавливать свою работу. "Мы быстро провели анализ всех сложностей, которые возникли в связи с пандемией у судов, у всех звеньев судебной системы и которые препятствовали рассмотрению дел. Мы обеспечили полноценную работу судебной системы, не приостанавливая ее, и рассмотрели все дела в сроки, установленные законом", - сказал Лебедев.

По его словам, суды активно использовали в это время электронные технологии, осуществляя рассмотрение дел в режимах веб-конференций и видео-конференц-связи через многофункциональные центры, сертифицированные правительством РФ. "Это в судебной системе очень прижилось и получило большое развитие. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас при помощи видео-конференц-связи было рассмотрено 850 тыс. дел, а в режиме веб-конференций - 800 тыс. В электронном виде в суды подано более 7 млн документов", - рассказал председатель Верховного суда РФ.

"Сегодня разговор о цифровых технологиях не может быть декларативным. Цифровые технологии становятся все более востребованными, что значительно повышает доступность правосудия для всех. В России это реально реализуется", - резюмировал глава ВС РФ.