Нарышкин назначил сопредседателем РИО замминистра высшего образования и науки РФ

Председатель Российского исторического общества также утвердил Руслана Гагкуева на должность председателя правления

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на общем собрании РИО назначил заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского сопредседателем организации.

"Уважаемые коллеги, сегодня я уже, наверное, это отметил, что за полгода работы Константина Ильича Могилевского на посту заместителя министра высшего образования и науки взаимодействие между РИО и министерством существенно улучшилось, так сказать, поднялось на такой новый уровень. В этом, конечно, большая заслуга Константина Ильича, ну и вообще его большая заслуга в деятельности Российского исторического общества, фонда "История отечества" за истекшие 10 лет. В этой связи я предлагаю и прошу поддержать мое предложение и избрать Константина Ильича сопредседателем Российского исторического общества, - сказал он, выступая на общем собрании РИО. - Это предложение поддержано и министром [науки и высшего образования РФ] Валерием Николаевичем Фальковым, поэтому, уважаемые коллеги, прошу вашей поддержки. Поддерживаем? Константин Ильич, поздравляем".

Также Нарышкин утвердил возглавляющего правление Российского исторического общества на правах исполняющего обязанности Руслана Гагкуева на должность председателя правления РИО. "Уважаемые коллеги, вот уже в течение полугода Руслан Григорьевич Гагкуев возглавляет правление Российского исторического общества на правах исполняющего обязанности. Кроме того, что Руслан Григорьевич - профессиональный историк, грамотный историк, он за эти полгода проявил себя и как очень такой грамотный, активный, профессиональный организатор. В этой связи я предлагаю утвердить Руслана Григорьевича в должности председателя правления, убрать вот эту приставку "и.о." и по сложившейся традиции ввести председателя правления в состав президиума Российского исторического общества. Нет возражений? Принимается. Руслан Григорьевич, поздравляем вас, у вас стремительная профессиональная карьера ", - отметил он.

Общее собрание РИО является высшим органом управления общества. Ежегодно на нем обсуждаются ключевые цели, задачи и стратегия развития РИО, вырабатываются приоритеты работы членов общества - музеев, вузов, архивов, академических институтов и отдельных исследователей - в масштабах страны.