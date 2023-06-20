Машинист БКЛ представит Москву на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Павел Ткач занял первое место в городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Работающий на Большой кольцевой линии (БКЛ) Павел Ткач признан лучшим машинистом электропоезда метрополитена в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метрополитена, это Павел Ткач с Большой кольцевой линии. Он занял первое место в городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера". Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, победитель представит Москву на всероссийском конкурсе среди машинистов метро, который пройдет осенью в столице", - говорится в сообщении.

Всего в отборочном этапе соревнования участвовали 616 специалистов, а в финале за место лучшего боролись 22 машиниста. Второе место занял Владимир Воробьев из электродепо "Калужское" (Калужско-Рижская линия), а третье - Алексей Евланов из электродепо "Братеево" (Замоскворецкая линия).

Как уточнили в пресс-службе, в практической части городского конкурса машинисты соревновались в умении правильно действовать при возникновении неисправностей или аварийных ситуаций на составах, а в теоретической демонстрировали профессиональные знания.

"Конкурсы мастерства среди сотрудников помогают еще лучше подготовить их к работе в любых ситуациях, ведь от профессионализма и опыта машиниста зависит безопасность пассажиров. БКЛ - гордость Москвы, поэтому мы очень рады, что именно на этой линии трудится лучший машинист метро. Поздравляю победителя и благодарю всех участников, желаю удачи в дальнейшей работе", - сказал Ликсутов, которого цитируют в сообщении.

Всего в Московском метрополитене работают более 5,5 тыс. машинистов, около 30 из них - девушки, заключили в пресс-службе транспортного комплекса правительства столицы.