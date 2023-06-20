20 июня, 10:10

Жители Подмосковья с начала 2023 года заключили около 600 социальных контрактов

Самым востребованным стало открытие собственного дела

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Жители Московской области с начала текущего года заключили около 600 социальных контрактов на общую сумму более 120 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Порядка 600 социальных контрактов на сумму общую свыше 124 млн рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В министерстве добавили, что всего на заключение соцконтрактов в этом году предусмотрено более 228 млн рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.

Отмечается, что выплаты по социальному контракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через региональный портал госуслуг. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация