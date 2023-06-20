Жители Подмосковья с начала 2023 года заключили около 600 социальных контрактов

Самым востребованным стало открытие собственного дела

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Жители Московской области с начала текущего года заключили около 600 социальных контрактов на общую сумму более 120 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Порядка 600 социальных контрактов на сумму общую свыше 124 млн рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В министерстве добавили, что всего на заключение соцконтрактов в этом году предусмотрено более 228 млн рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.

Отмечается, что выплаты по социальному контракту можно получать ежемесячно или единовременно, а оформить социальный контракт можно электронно через региональный портал госуслуг.