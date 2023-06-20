В Москве на ярмарке трудоустройства представят вакансии с зарплатой в 200 тыс. рублей

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 23 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вакансии с заработной платой около 200 тыс. рублей представят на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в Москве 23 июня. Об этом во вторник сообщил журналистам директор службы занятости населения столицы Андрей Тарасов.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства - это возможность привлечь как можно больше людей и клиентов, дать им уверенность в том, что служба занятости может быть надежным помощником и партнером. <...> У нас более 3,5 тыс. активных работодателей, которые видят в нас потребность. <...> Например, 23 июня будут вакансии с зарплатой до 200 тыс. рублей", - сказал Тарасов.

По его словам, на сегодняшний день работодатели видят в московской службе занятости эффективного партнера и дают вакансии не только массового характера, но и индивидуальные под закрытие конкретной потребности. У соискателей таким образом появляется многообразие выбора. Проводится много исследований на тему того, что нужно соискателю. Большинство отвечают, что им интересна высокая заработная плата. Однако, более глубокая аналитика исследований говорит, что на первом месте для людей стоит понимание сопричастности к делу и тому, что работа идет на благо компании.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 23 июня городская служба занятости организует в Москве федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Участники смогут выстроить индивидуальную карьерную стратегию, развить гибкие навыки, пройти собеседования с крупнейшими работодателями из разных сфер и получить предложение о работе за один день. Участие в ярмарке примут более 100 работодателей - партнеров службы занятости, которые представят свыше 10 тыс. рабочих мест. Всего за один день участники смогут пройти весь цикл подготовки к трудоустройству - от профориентационного тестирования и консультаций с карьерными экспертами до тренингов и деловых игр по эффективному трудоустройству.