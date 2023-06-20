Комитет СФ поддержал законопроект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Новые нормы не будут распространятся на виновных в совершении террористических и экстремистских преступлений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству после предварительного обсуждения поддержал на заседании во вторник законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ в период мобилизации или военного положения. Новые нормы не будут распространятся на виновных в совершении террористических и экстремистских преступлений.

Законопроект, внесенный в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной, а также сенатором Андреем Клишасом, был принят в первом чтении 14 июня. Во вторник Госдума планирует рассмотреть документ во втором и третьем чтениях, после чего, как ожидается, 21 июня сенаторы обсудят документ на пленарном заседании Совфеда.

Законопроект устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время. Он подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению профильный думский комитет поддержал поправки, в которых определен список статей Уголовного кодекса РФ, совершение которых не позволит претендовать на обозначенные законопроектом гарантии. Так, не будут освобождаться от ответственности осужденные за террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества и участие в нем, организацию террористической организации и участие в ней.

Также нормы не будут распространяться на лиц, осужденных за шпионаж, захват заложников и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Кроме того, исключением станет "совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Речь, в частности, идет об изнасиловании несовершеннолетних, о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и подростков, половом сношении с детьми, развратных действиях в отношении них.

Новые нормы будут распространяться на лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон "закрывает прошлые периоды" и не касается будущих преступлений. "То есть лица, которые сейчас находятся под следствием или осуждены, они смогут воспользоваться этой нормой. На будущее эта ситуация невозможна. Понятно почему. Чтобы, условно говоря, человек, после вступления в силу закона не пошел, не поджег дом соседа и не поехал на специальную военную операцию. Мы этот фактор исключаем", - сказал сенатор. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек, "которые были бы готовы воспользоваться этой нормой".