20 июня, 09:57

В Винницкой области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Верующие Украинской православной церкви написали заявление в правоохранительные органы по факту захвата храма

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области в центральной части страны. Об этом сообщила Винницкая епархия УПЦ.

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На видеозаписи, опубликованной епархией в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), запечатлено, как несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома. Винницкая епархия в комментарии к видеозаписи отмечает, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции. Спецслужба и полиция официальных комментариев пока не давали.

Верующие УПЦ написали заявление в правоохранительные органы по факту захвата храма раскольниками, сообщает епархия.

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви. 

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