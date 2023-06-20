Проект Водной стратегии России до 2035 года представят правительству к 1 июля

Директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин отметил, что в документе "сильных новшеств не будет"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проект Водной стратегии РФ на период до 2035 года будет внесен на рассмотрение правительства к 1 июля 2023 года. Об этом сказал директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин во вторник на 7-м Всероссийском водном конгрессе.

По поводу содержания будущего документа Минухин отметил, что "сильных новшеств не будет". Стратегическими целями остаются обеспечение доступа всего населения страны к чистой питьевой воде, поддержание качества воды в водоемах, ремонт и обновление очистных сооружений, отметил директор департамента, указав вместе с тем на сложность задач.

"Необходимо коренным образом изменить способы использования воды, сделать так, чтобы она более экономно использовалась. И достаточно амбициозная задача сейчас поставлена правительством <...> вплотную заниматься борьбой за сокращение диффузного стока (неорганизованного стока с полей, промышленных площадок, свалок - прим. ТАСС) <...>. Необходимо предотвратить чрезмерное использование водных ресурсов и нагрузку на водные объекты, обеспечить функционирование систем очистки сточных вод", - сказал Минухин.

Касаясь климатических изменений, он отметил, что они порождают такие явления, как снижение уровня подземных вод, обмеление водоемов с сокращением судоходства. Это создает ситуации, которые, по словам Минухина, "порой требуют оперативных вмешательств в ручном режиме и часто являются предметом бурного обсуждения". Эти вопросы также будут отражены в документе.

Стратегия разрабатывается Минприроды РФ с участием заинтересованных ведомств и научных учреждений.