На юге Москвы завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной

В рамках проекта, в частности, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных и провели расшивку швов гранитной облицовки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге столицы. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники.

"В рамках проекта отремонтировали карнизы набережной и гранитную облицовку, установили в проектное положение блоки парапета, частично заменив их, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных. Провели расшивку швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации объекта", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной не ограничивали, а для пешеходов были организованы удобные и безопасные проходы.