В суд Москвы поступил протокол на телеканал ТВ-3 за демонстрацию ЛГБТ

Юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Административный протокол в отношении телеканала ТВ-3 за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений поступил в Мещанский районный суд Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении телеканала ТВ-3, составленный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде, не уточнив суть претензий к телеканалу.

По части 2 статьи 6.21.2 юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ТВ-3 - российский федеральный телеканал, который специализируется на сериалах, художественных и документальных фильмах преимущественно мистического характера. Он входит в холдинг "Газпром-медиа".

Это не первый за последнее время административный протокол в отношении российских компаний за демонстрацию ЛГБТ-отношений. 29 июня в Черемушкинском суде будет рассмотрен аналогичный протокол на онлайн-кинотеатр Start, а 21 июня Мещанский суд рассмотрит протокол на онлайн-кинотеатр Premier. Также в Замоскворецкий суд Москвы поступил такой же протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".