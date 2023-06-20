20 июня, 10:13

В ЛНР с мая опознали более 90 погибших, тела которых извлекли из стихийных захоронений

Общественная организация "Не забудем! Не простим!" сообщила, что за аналогичный период полевой команде МРГ удалось извлечь из захоронений тела 38 солдат украинской армии - часть из них идентифицировали по документам, подтверждающим личность, или армейским жетонам

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти (МРГ) с мая извлекли из стихийных захоронений в населенных пунктах бывшего Попаснянского района и в городе Лисичанске ЛНР останки более 90 мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщила общественная организация "Не забудем! Не простим!", участвующая в работе МРГ.

"Полевая команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти продолжает работу в населенных пунктах бывшего Попаснянского района и городе Лисичанске. <…> В мае - июне 2023 года удалось извлечь и идентифицировать останки более 90 жертв украинской агрессии", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Отмечается, что за аналогичный период полевой команде МРГ удалось извлечь из захоронений тела 38 солдат украинской армии - часть из них идентифицировали по документам, подтверждающим личность, или армейским жетонам. В организации отметили, что тела украинских солдат были переданы Киеву. Это позволило "вернуть на родину и с подобающими почестями предать земле останки защитников Донбасса", добавили в МРГ.

5 мая советник врио главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока сообщала ТАСС, что члены группы и общественной организации "Не забудем! Не простим!", работающие в ЛНР, с марта по апрель извлекли останки около 100 мирных жителей, погибших в результате обстрелов республики украинскими войсками. 

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