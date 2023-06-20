ФОМС прорабатывает механизм реабилитации участников СВО

В фонде назвали информирование и сопровождение застрахованных граждан, принявших участие в СВО, а также маршрутизацию таких пациентов ближайшим приоритетом для системы ОМС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийский союз страховщиков прорабатывают механизмы реабилитации участников специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда.

"Федеральный фонд ОМС совместно со страховщиками обсуждают возможности системы ОМС для реабилитации участников СВО. Информирование и сопровождение застрахованных граждан, принявших участие в СВО, маршрутизация таких пациентов - ближайший приоритет для системы ОМС", - рассказали в пресс-службе.

По данным ФОМС, в рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тыс. случаев госпитализаций в круглосуточные стационары, из них 200 тыс. - для участников СВО, и 60 тыс. случаев госпитализаций в федеральные медицинские организации.

"Сегодня мы также можем говорить, что появился норматив для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Новшество позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тыс. случаев лечения, в том числе определен объем 60 тыс. - для участников СВО, а также 20 тыс. случаев госпитализации в федеральные медицинские организации", - рассказал председатель ФОМС Илья Баланин, слова которого приводит пресс-служба.