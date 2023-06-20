В вузах появится модуль о системах искусственного интеллекта

На модуль будет отведено 72 часа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские вузы включат модуль "Системы искусственного интеллекта" в образовательные программы в следующем учебном году, следует из письма Минобрнауки России, опубликованного на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

"Департамент государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ <…> направляет актуализированный совместно с Ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" образовательный модуль "Системы искусственного интеллекта" для включения в образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, планируемые к реализации в 2023/24 учебном году", - говорится в сообщении.

На модуль будет отведено 72 часа, в том числе 34 часа аудиторной работы, 18 часов практики, самостоятельная работа будет занимать 20 академических часов. Он предусматривает разные уровни подготовки, например, для технических и нетехнических специальностей или "базовый", "продвинутый" и "экспертный".

В том числе в него войдут дисциплины: "Основы программирования на Python", "Математический анализ", "Линейная алгебра", "Теория вероятностей и математическая статистика".

Промежуточная аттестация по модулю будет проводиться в форме зачета, по которому для подтверждения освоения предмета нужно набрать от 59 баллов.