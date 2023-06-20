Станция МЦД-1 Лианозово откроется после реконструкции осенью

В ходе работ обновят всю пассажирскую инфраструктуру

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Станция МЦД-1 Лианозово осенью откроется в Москве после реконструкции, она будет интегрирована со строящейся одноименной станцией метро. В ходе реконструкции будет обновлена вся пассажирская инфраструктура, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Объекты инфраструктуры будут вводиться в эксплуатацию поэтапно: осенью для пассажиров откроются две новые платформы и северный вестибюль. <…> На данном этапе уже построены две новые платформы, которые перенесены в сторону области на 100 м для формирования единого транспортно-пересадочного узла. Обе платформы будут оборудованы навесами на всю длину для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, динамической и статической навигацией", - говорится в сообщении.

Вместо наземного одноуровневого перехода через пути возводятся два подземных распределительных вестибюля с тоннелями, в том числе для транзитного прохода из одной части города в другую. Один из них - северный, будет иметь связь с метро и перспективным пешеходным тоннелем под Лианозовским проездом. Второй - южный, станет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом, а также к перспективному пешеходному тоннелю через Дубнинскую улицу.

"В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных плит и стен северного вестибюля с последующей отделкой, а также работы по разработке грунта южного вестибюля. Внутренние стены и колонны вестибюлей облицуют гранитными плитами. Фасады входных групп остеклят светопрозрачными панелями", - добавили в пресс-службе.

Спуски с платформ оборудуют эскалаторами и лифтами.