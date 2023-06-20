Госдума смягчила содержание осужденных за особо тяжкие преступления

Согласно Уголовному кодексу особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, а также более строгое наказание

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, разрешающий переводить из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение лиц, совершивших особо тяжкие преступления, после отбытия ими половины срока, а не двух третей.

Документ был внесен в палату 7 июля 2022 года правительством РФ и рассмотрен в первом чтении 15 июля. Во втором чтении Госдума приняла инициативу 1 июня 2023 года.

Согласно Уголовному кодексу РФ особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, а также более строгое наказание.

Принятым законом вносятся изменения в часть вторую статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. При этом новая норма не будет распространяться на осужденных за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, террористической деятельностью или организацией преступного сообщества, с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, государственной изменой и шпионажем. Для таких осужденных изменение вида исправительного учреждения будет возможно только после отбытия не менее двух третей срока наказания.